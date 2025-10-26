Центральный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги состоится в Киеве, где действующий чемпион страны Динамо примет лидера турнирной таблицы – Кривбасс.

Киевское Динамо начинает новую эру вместе с титульным партнером – GGBET. Их объединяет общее видение хорошей игры: мастерство, эмоции фанатов и любовь к матчам футбола. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

После мощного старта сезона динамовцы резко снизили темп. Команда Александра Шовковского не может выиграть уже пять матчей подряд, завершая встречи вничью. Неудачи продолжились и на международной арене – Динамо потерпело два поражения на групповом этапе Лиги конференций.

Травмы лидеров, в частности Ярмоленко, Шапаренко и Тимчика, лишь усложнили ситуацию. Наставник киевлян признает: мелкие ошибки стоят результатов, и команде нужно срочно найти путь к победам.

Для Динамо поединок с Кривбассом станет важным испытанием перед серией матчей с Шахтером и продолжением еврокубковой кампании.

Кривбасс Патрика ван Леувена, наоборот, демонстрирует уверенные результаты. Команда потеряла очки лишь в трех матчах сезона, а в девятом туре возглавила таблицу УПЛ. Единственной неприятностью для криворожцев стал вылет из Кубка Украины из-за технического поражения после нарушения лимита на легионеров.

Игроки Кривбасса настроены решительно – в команде заявляют, что едут в Киев лишь за победой.

История личных встреч говорит в пользу Динамо: в 53 матчах киевляне победили 41 раз, тогда как Кривбасс одержал лишь две победы. Тем не менее, текущая форма гостей позволяет ожидать напряженного и равного поединка.

Матч Динамо и Кривбасса уже скоро. Так что, время выбрать свою линию! В этом противостоянии эксперты GGBET отдают предпочтение киевлянам с коэффициентом 1.24. А победу Кривбасса оценивают в 8.69. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером «бело-синих»!

Коэффициенты взяты с сайта GGBET.UA по состоянию на 10:32 26 октября и могут изменяться.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.