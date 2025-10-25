Павел Василенко

Из-за неудовлетворительных результатов Динамо в последних матчах руководство может уволить главного тренера Александра Шовковского.

Однако пока у владельцев киевского клуба нет немедленного желания увольнять наставника, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Однако их мнение могут изменить неудачные результаты в ближайших матчах, среди которых есть два матча с донецким Шахтером.

В случае увольнения главного тренера братья Суркисы могут назначить Андрея Ярмоленко играющим тренером. Отмечается, что у вингера киевлян в настоящее время пропало желание занимать должность спортивного директора.

Подопечные Шовковского не побеждают уже шесть официальных матчей подряд: четыре ничьи, два поражения.

В УПЛ киевская команда после девяти туров идет третьей, имея 17 набранных баллов в своем активе.

В Кубке Украины Динамо вышло в 1/8 финала, где 29 октября примет донецкий Шахтер.