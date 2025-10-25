Ярмоленко может возглавить Динамо? Источник сообщил подробности
Подробности возможных изменений в киевской команде
около 1 часа назад
Из-за неудовлетворительных результатов Динамо в последних матчах руководство может уволить главного тренера Александра Шовковского.
Однако пока у владельцев киевского клуба нет немедленного желания увольнять наставника, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
Однако их мнение могут изменить неудачные результаты в ближайших матчах, среди которых есть два матча с донецким Шахтером.
В случае увольнения главного тренера братья Суркисы могут назначить Андрея Ярмоленко играющим тренером. Отмечается, что у вингера киевлян в настоящее время пропало желание занимать должность спортивного директора.
Подопечные Шовковского не побеждают уже шесть официальных матчей подряд: четыре ничьи, два поражения.
В УПЛ киевская команда после девяти туров идет третьей, имея 17 набранных баллов в своем активе.
В Кубке Украины Динамо вышло в 1/8 финала, где 29 октября примет донецкий Шахтер.