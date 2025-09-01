Футбольный специалист Александр Поздеев в интервью XSPORT проанализировал летнюю еврокампанию Шахтера, который впервые испытает себя в Лиге конференций.

Экс-наставник Колоса рассказал, с какими вызовами столкнутся горняки после продажи Георгия Судакова в Бенфику и Кевина в Фулхэм.

Александр Поздеев / Фото - ФК Колос

– Шахтер впервые в истории сыграет в основном раунде Лиги конференций. Это можно назвать ударом по амбициям клуба?

– Это немного не то, на что рассчитывает Шахтер, но не худший вариант на сегодня. На этом уровне они могут обыгрывать любого соперника. Если они играют не против низкого блока, то у них хватит класса побеждать соперников по ЛК.

– Можно говорить о том, что если бы Шахтеру не была интересна Лига конференций, они бы так настойчиво не рубились с Серветтом?

– Конечно! Молодые бразильцы приезжают под еврокубки, поскольку не так легко они смогут сразу заиграть в Украине в средне-низких блоках, невысокой интенсивности, которую предлагает большинство команд.

– Серветт хорошо подсветил недостатки Шахтера, который несколько раз ловил команду Турана на контрах.

– Серветт – довольно хорошо организованная команда, которая за счет дисциплины может обыгрывать соперников, которые сильнее индивидуально. И Joga Bonita с такими соперниками уже дается тяжело. Они качественно использовали свои шансы. Шахтер плохо работает на стандартах, а затем имеет проблемы в переходных фазах. Серветт показал мастер-класс нашим командам, как можно наказывать оранжево-черных за ошибки.

Из-за травм у Шахтера проседает качество. Это проблема, над решением которой придется поломать голову. Играть с Бешикташем с позиции андердога намного легче, чем когда все ожидают, что Серветту набьют полную торбу, но швейцарцы упрямо стояли. Гол, который забил Элиас, заслуживает особого внимания, как между несколькими игроками сориентироваться и акцентированно пробить по воротам. Это высший пилотаж.

– Судаков нестандартно попрощался с Шахтером. Вышел играть скрытую девятку, где ему вообще не комфортно.

– Я, честно говоря, не понял, в чем был смысл. Жора сыграл на своем уровне, опустившись ниже, понимая, что это был его последний матч за клуб.

– Бенфика возлагает большие надежды на Судакова, но в Шахтере все отмечали, как он избегает давления соперника, действуя с глубины.

– Жоре, прежде всего, стоит быть готовым изменить настрой, тренироваться и играть на других скоростях. Чтобы играть между линиями, нужно качественно ориентироваться в этой позиции и понимать приоритеты, когда мяч к тебе доходит. Опускаясь ниже, ты избегаешь давления между линиями. Жора в Шахтере выполнял роль плеймейкера оттянутого, но я не уверен, что в Бенфике все будет по-старому.

От него будут требовать больше забивать, атаковать пространство за спинами, врываться в штрафной. Мой взгляд, что Судаков окажется в Бенфике в некомфортных для себя рамках. Ему придется перестроиться.

Георгий Судаков / Фото - Бенфика

– Клубы средней руки не дадутСудакову чувствовать себя комфортно?

– Тогда почему Бенфика пошла на сделку с Шахтером, а не сделала ставку на мальчика из академии? В таких играх, где Бенфика будет тотально доминировать, это может делать свой воспитанник. От Судакова будут требовать гораздо большего, когда за тебя дают немалые деньги.

– Вам не кажется, что Кевин больше занимался саморекламой, чем был полезен Шахтеру?

– Это естественно для всех бразильцев. Для этого они приезжают в Шахтер. Есть ситуации, которые не требуют обыгрыша, но они продолжают упорно возиться, и в какой-то момент это получится. Удержать концентрацию в течение всего матча бывает не так просто. Пенальти на Серветт привезли именно тогда, когда поймали запару и вместо выбить мяч сфолили на сопернике, опоздав с решением.

– Эгинальдо, Марлон Гомес, Невертон готовы за собой подтянуть бразильскую диаспору?

– У Шахтера есть из кого выбирать. Новым бразильцам будет проще интегрироваться в команду. Новый лидер должен проявиться среди тех, кто будет вести центральную ось. Кевин больше вел игру, но не лидерскими качествами.

– Марлон Сантос может быть полезным сегодняшнему Шахтеру с его стилистикой ведения игры?

– Мы помним Марлона таким, каким он был в командах Де Дзерби. Прошло много времени, и требования Турана в Шахтере будут отличаться. Если он вернулся в Шахтер, наверное, он будет играть свою роль.

– Шахтер провел два насыщенных месяца. Пауза на сборные поможет провести работу над ошибками?

– В международное окно ведется работа по улучшению физического состояния, поскольку в недельных циклах акцент смещается на другие вещи.

