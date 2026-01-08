Слухи о возможном переходе вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора в Челси не соответствуют действительности. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, между лондонским клубом и представителями 25-летнего бразильца не было никаких контактов: ни официальных предложений, ни предварительных обсуждений. Все разговоры об интересе со стороны Челси названы необоснованными.

Отмечается, что Винисиус полностью сконцентрирован на игре за Реал. Тема его будущего контракта с мадридским клубом будет обсуждаться отдельно и в данный момент не стоит на повестке дня.

Действующий контракт футболиста с Реалом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне Винисиус принял участие в 25 матчах, отметившись пятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Винисиуса предложили топ-клубу АПЛ.