Костюк разгромила Пегулу и вышла в 1/8 финала в Мадриде.
Украинка одержала победу в двух сетах
7 минут назад
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. В матче третьего раунда украинка победила пятую ракетку мира Джессику Пегулу (США).
Поединок длился два сета и завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу Костюк.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/16 финала
Джессика Пегула (США) — Марта Костюк (Украина) [26] — 1:6, 4:6
За выход в четвертьфинал Марта будет сражаться с американкой Кэти Макнелли, которую она недавно обыграла на турнире в Руанах.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05