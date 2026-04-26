Владимир Кириченко

Манчестер Сити победил Саутгемптон в матче 1/2 финала Кубка Англии – 2:1.

Гости открыли счет, но хозяева победили благодаря точным ударам Доку и Гонсалеса.

«Горожане» в четвертый раз подряд вышли в финал турнира, ранее этого не удавалось никому.

В 2023 году Манчестер Сити выиграл Кубок Англии, а в двух прошлых сезонах завоевал серебряные медали турнира.

Второй полуфинал состоится сегодня, 26 апреля – Челси сыграет против Лидса.

