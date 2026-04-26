«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд вышел в финал Кубка Англии – это рекорд турнира
В последний раз «горожане» становились обладателями в 2023 году
около 1 часа назад
Манчестер Сити победил Саутгемптон в матче 1/2 финала Кубка Англии – 2:1.
Гости открыли счет, но хозяева победили благодаря точным ударам Доку и Гонсалеса.
«Горожане» в четвертый раз подряд вышли в финал турнира, ранее этого не удавалось никому.
В 2023 году Манчестер Сити выиграл Кубок Англии, а в двух прошлых сезонах завоевал серебряные медали турнира.
Второй полуфинал состоится сегодня, 26 апреля – Челси сыграет против Лидса.
