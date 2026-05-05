«Челси» проиграл шестой матч подряд в АПЛ, «аристократы» продолжают деградировать
Лондонцы находятся за пределами еврокубковой зоны
около 1 часа назад
Челси / Фото - Yahoo
Челси уступил Ноттингем Форест (1:3) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Команда проиграла 6-й матч подряд в АПЛ. В последний раз с «синими» это происходило в 1993 году.
До этого были поражения от Брайтона (0:3), Манчестер Юнайтед (0:1), Манчестер Сити (0:3), Эвертона (0:3) и Ньюкасла (0:1).
Лондонский клуб имеет в активе 48 очков. Команда занимает 9-е место в АПЛ.
Напомним, ранее Челси победил Лидс и вышел в финал Кубка Англии.
