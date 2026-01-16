Центральный защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк находился в поле зрения другого гранда английского футбола. В начале прошлого года будущее капитана мерсисайдцев оставалось неопределенным, поскольку его контракт приближался к завершению.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Челси серьезно изучал вариант с приглашением нидерландского центрбека в статусе свободного агента. Однако лондонский клуб, как и другие заинтересованные стороны, прекратил интерес после того, как ван Дейк продлил соглашение с Ливерпулем до 2027 года.

Ван Дейк выступает за Ливерпуль с 2018 года и, как и прежде, играет ключевую роль в оборонительной линии команды Арне Слота. В этом сезоне 34-летний защитник провел 29 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами.

Ранее Росеньор отреагировал на первое поражение после назначения в Челси.