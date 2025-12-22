Михаил Цирюк

В понедельник, 22 декабря, состоится финальный матч Суперкубка Италии между Наполи и Болоньей. Решающий матч получился максимально классическим для такого турнира: чемпион предыдущего сезона встретится с обладателем национального кубка. И если для неаполитанцев это шанс пополнить свою и без того немалую коллекцию трофеев, то для Болоньи этот потенциальный титул может стать всего лишь вторым в истории. Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Традиционное шоу для арабов

К формату Суперкубков, в которых участвуют четыре команды, пожалуй, уже успели привыкнуть все, однако если кто-то подзабыл, как это работает - на всякий случай напомним. Начиная с сезона 2023/24, итальянский Суперкубок превратился в минитурнир, состоящий из трех матчей.

В нем участвуют чемпион и вице-чемпион прошлого сезона Серии A, а также финалисты Кубка Италии. В полуфинале лучшая команда чемпионата играет с коллективом, который уступил в финале Кубка, а серебряный призер национального первенства встречается, соответственно, с обладателем кубка. Команды, которые выиграли свои полуфиналы, сходятся в решающем матче за трофей. Догадаетесь, где проходит турнир? Правильно — в Саудовской Аравии, самой спортивной стране на планете.

Результаты полуфиналов и форма команд

Обе команды дошли до финального матча не просто так, ведь и Наполи, и Болонья в этом сезоне демонстрируют хорошие результаты, и это подтверждает положение команд в турнирной таблице Серии A. Наполи в своем последнем матче потерял лидерство. Выездное поражение от Удинезе (0:1) точно не входило в планы подопечных Антонио Конте, однако оно все же произошло, к тому же при очень бледной и невыразительной игре со стороны чемпиона.

Однако в целом трагедии для партенопийцев не случилось. Наполи упал на третью позицию, однако отставание от лидера, миланского Интера, сейчас составляет всего лишь два очка. Да, в декабре неаполитанский клуб потерпел два поражения: от Бенфики в Лиге чемпионов (0:2) и уже упомянутого от Удинезе в чемпионате. Однако это единственные фиаско команды Конте в последних восьми матчах, поэтому говорить о каком-то кризисе все же рано.

В полуфинальном матче Наполи довольно уверенно разобрался с Миланом (2:0). Голы Нереса в конце первого тайма и Гойлунда ближе к экватору второго обеспечили неаполитанцам довольно спокойную и уверенную победу без лишних нервов и чрезмерного напряжения.

Болонье же ее победа в полуфинале далась значительно сложнее.В противостоянии с миланским Интером команде Винченцо Итальяно пришлось пробивать серию пенальти, однако закончилось все хэппи-эндом.

В основное время команды обменялись голами Тюрама и Орсолини еще в первом тайме, ну а дальнейшие выяснения отношений оставили на послематчевую лотерею. В ней более точными были представители Болоньи, которые реализовали три удара из пяти. В то время как соперник забил лишь дважды, так что в финал отправились именно красно-синие.

В общем-то Болонья проводит сезон неплохо, как для себя, и на данный момент идет в чемпионате на шестой позиции - последней из гарантированно еврокубковых. Преследователи в этой борьбе довольно серьезные: Комо, отстающий на одно очко, а также Лацио и Аталанта, с отставанием на два и три балла соответственно, так что впереди подопечных Итальяно ожидает горячая борьба за свое место под солнцем.

Крайние результаты Болоньи откровенно не впечатляют, ведь победы чередуются с поражениями. Два матча подряд команда в последний раз выигрывала еще в конце ноября, и учитывая то, что предыдущий матч красно-синие выиграли, у нас плохие новости для их сторонников. Хотя, возможно, эта серия прервется именно сегодня.

История встреч

История противостояний между Наполи и Болоньей насчитывает 153 матча. Преимущество в них имеет неаполитанский клуб: 61 победа против 49 у соперника и 43 ничьих. Правда, в крайних встречах этот соперник дается паретенопейцам очень непросто: из последних шести матчей чемпион Италии выиграл лишь один. Возможно, подопечным Антонио Конте удастся улучшить эту статистику именно сегодня?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Наполи

