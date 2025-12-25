Хачериди о ситуации в Черноморце: «Мне никто ничего не объяснил»
Защитник впервые публично рассказал о задолженности одесского клуба перед игроками
около 1 часа назад
Ситуация вокруг одесского Черноморца продолжает обостряться. Бывший защитник команды Евгений Хачериди впервые открыто прокомментировал финансовые проблемы клуба, задолженность перед игроками и массовый уход футболистов вместе с тренерским штабом.
Слова Хачериди приводит sport-express.ua.
Я же не один такой. Вы сами видите, что происходит. Многие футболисты уходят, вместе с тренерским штабом. Что касается ситуации с задолженностью, звоните руководителям, возможно, вам что-то скажут. Мне никто ничего не объяснил.
Отвечая на вопрос о причинах разрыва сотрудничества с одесским клубом, Хачериди был максимально лаконичен.
Никто ничего не объяснил. Идем дальше.
Напомним, Евгений Хачериди присоединился к Черноморцу в августе этого года. За одесский клуб он провел 11 официальных матчей, не отметившись результативными действиями.
