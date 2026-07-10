Сергей Разумовский

Сборные Испании и Бельгии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира-2026. Матч состоится уже сегодня, 10 июля, на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде, США, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Главным арбитром встречи назначен англичанин Майкл Оливер.

Испания подходит к игре после уверенного турнирного пути. Команда выиграла группу H, одолев Уругвай со счетом 1:0, разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0). В плей-офф испанцы также не пропустили ни одного мяча, обыграв Австрию (3:0) и Португалию (1:0).

Бельгия также финишировала первой в своей группе. В квартете G бельгийцы сыграли вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), после чего разгромили Новую Зеландию (5:1). На стадии плей-офф команда прошла Сенегал в результативном матче (3:2), а затем убедительно победила США со счетом 4:1.

История противостояний этих сборных на чемпионатах мира насчитывает два матча. В 1986 году Бельгия победила Испанию именно в четвертьфинале: основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти бельгийцы были точнее 5:4. Через четыре года Испания взяла реванш на групповом этапе, выиграв 2:1.

Отдельная интрига матча заключается в том, что Бельгия в эпоху своего «золотого поколения» еще не проводила официальных матчей против Испании. Единственной встречей между командами в этот период был товарищеский матч 2016 года, в котором бельгийцы уступили со счетом 0:2. Таким образом, нынешний четвертьфинал станет для них первым таким официальным испытанием против испанцев.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч Испания – Бельгия, а также другие поединки чемпионата мира-2026, на платформе MEGOGO. В кабельных сетях игру также будет транслировать телеканал MEGOGO Спорт.

Испания и Бельгия впервые за почти 17 лет сыграют официальный матч между собой на ЧМ-2026. Превью игры.