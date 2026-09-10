Яркий старт на Евро-2026! Видеообзор победы сборной Украины над Израилем
Смотрите самые интересные моменты игры
Фото: СEV
Сборная Украины по волейболу начала выступления на чемпионате Европы-2026 с победы над Израилем.
В стартовом матче континентального первенства сине-желтые одолели соперника со счетом 3:1 по сетам (25:22, 25:19, 22:25, 25:19).
Видеообзор лучших моментов:
Следующий матч сборная Украины проведет 11 сентября против Северной Македонии.
Плотницкий — об игре сборной Украины: «Нормально играли, разве что в начале сета были нервы».