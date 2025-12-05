Лунін может покинуть Реал из-за нового контракта Куртуа с Реалом
Известно, какое решение приняло руководство мадридцев
около 2 часов назад
Андрей Лунин/фото: Реал
Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может сменить команду, сообщает Defensa Central.
По данным источника, руководство королевского клуба приняло решение продлить контракт с Тибо Куртуа. В случае подтверждения этой информации, Лунин, скорее всего, покинет Мадрид в поисках игрового времени.
В нынешнем сезоне украинец появился на поле лишь однажды на клубной арене, пропустив три гола. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Лунин попал в список футболистов Реала, которые не нужны Алонсо.