Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может сменить команду, сообщает Defensa Central.

По данным источника, руководство королевского клуба приняло решение продлить контракт с Тибо Куртуа. В случае подтверждения этой информации, Лунин, скорее всего, покинет Мадрид в поисках игрового времени.

В нынешнем сезоне украинец появился на поле лишь однажды на клубной арене, пропустив три гола. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в список футболистов Реала, которые не нужны Алонсо.