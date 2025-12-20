Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал обновленный рейтинг 100 лучших футболистов мира на данный момент. К формированию списка присоединились журналисты, аналитики и футбольные эксперты.

По итогам голосования лучшим игроком мира был признан вингер Барселоны Ламин Ямаль. Вторую позицию занял нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, а третье место досталось форварду Баварии Гарри Кейну. Таким образом, звездный нападающий Реала Килиан Мбаппе не смог попасть в топ-3 рейтинга.

Топ-10 лучших футболистов мира по версии FourFourTwo:

Ламин Ямаль, Барселона Эрлинг Холанд, Манчестер Сити Гарри Кейн, Бавария Усман Дембеле, ПСЖ Килиан Мбаппе, Реал Мадрид Рафинья, Барселона Педри, Барселона Хвича Кварацхелия, ПСЖ Нуну Мендеш, ПСЖ Букаё Сака, Арсенал

Напомним, ранее Усман Дембеле получил Золотой мяч, а также был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола ФИФА.