Денис Седашов

Мюнхенская Бавария одержала уверенную домашнюю победу над Боруссией из Мёнхенгладбаха. Встреча на Альянц Арене завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Мюнхенцы обеспечили себе комфортное преимущество ещё в первом тайме. На 33-й минуте Луис Диас открыл счёт эффектным ударом с лёта после паса Леона Горецки. Перед самым перерывом Конрад Лаймер удвоил преимущество, воспользовавшись передачей того же Диаса.

Во втором тайме преимущество хозяев стало разгромным — Джамал Мусиала реализовал пенальти, а на 79-й минуте Николя Джексон забил четвёртый мяч. Гостям удалось забить «гол престижа» только в конце встречи усилиями Ваеля Мох'я.

Бундеслига. 25-й тур

Бавария — Боруссия Мёнхенгладбах — 4:1

Голы: Диас, 33, Лаймер, 45+1, Мусиала, 57 (пен.), Джексон, 79 – Мохья, 89

Удаление: Райц, 55 (Боруссия М)

