Чотири гола на Альянц Арене: Бавария уверенно разобралась с Боруссией М
Единственный гол в составе гостей забил Ваэль Мох’я
около 3 часов назад
Мюнхенская Бавария одержала уверенную домашнюю победу над Боруссией из Мёнхенгладбаха. Встреча на Альянц Арене завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Мюнхенцы обеспечили себе комфортное преимущество ещё в первом тайме. На 33-й минуте Луис Диас открыл счёт эффектным ударом с лёта после паса Леона Горецки. Перед самым перерывом Конрад Лаймер удвоил преимущество, воспользовавшись передачей того же Диаса.
Во втором тайме преимущество хозяев стало разгромным — Джамал Мусиала реализовал пенальти, а на 79-й минуте Николя Джексон забил четвёртый мяч. Гостям удалось забить «гол престижа» только в конце встречи усилиями Ваеля Мох'я.
Бундеслига. 25-й тур
Бавария — Боруссия Мёнхенгладбах — 4:1
Голы: Диас, 33, Лаймер, 45+1, Мусиала, 57 (пен.), Джексон, 79 – Мохья, 89
Удаление: Райц, 55 (Боруссия М)
Тоттенхэм потерпел пятое поражение подряд в АПЛ, шпоры не устояли в матче с Кристал Пэлас.