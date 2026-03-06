Конкурента Довбика признали лучшим игроком Серии А в феврале
Нидерландец в прошлом месяце забил 4 мяча в чемпионате Италии
около 2 часов назад
Лучшим игроком итальянской Серии А в феврале признан нидерландский нападающий Ромы Дониэлл Маллен. Об этом сообщил официальный сайт лиги.
Футболист получит приз перед матчем Рома — Лечче, который состоится 22 марта в Риме на Стадио Олимпико.
Победитель был определен с учетом голосов болельщиков и статистических данных. Учитывались показатели игроков с 23-го по 26-й тур.
Другими претендентами были Доменико Берарди (Сассуоло), Марко Карнезекки (Аталанта), Федерико Димарко (Интер), Мойзе Кин (Фиорентина) и Уэстон Маккенни (Ювентус).
В феврале Маллен провел 4 матча за Рому в Серии А и забил 4 мяча. В играх с Кальяри (2:0) и Наполи (2:2) он сделал по дублю.
Ранее сообщалось, что Рома планирует оформить полноценный трансфер Маллена.
