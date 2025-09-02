Павел Василенко

Манчестер Сити до сих пор не объявил о подписании Джанлуиджи Доннаруммы, что вызывает вопросы относительно будущего итальянского голкипера. Инсайдер Фабрицио Романо успокоил ситуацию, заверив, что все уже согласовано и окончательно решено.

В Манчестер Сити произошли перестановки на позиции вратаря в летнее трансферное окно. Эдерсон покинул команду, а Джеймс Траффорд перейдет из Бернли. Сейчас «горожане» завершают подписание Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ.

Несмотря на то, что трансферное окно в Англии уже закрылось, нет никаких признаков того, что сделка сорвется. По сути, все просто ждут официального подтверждения трансфера от итальянского игрока сборной. Вопрос в том, когда?

Одновременно раскрываются новые детали. Последняя информация свидетельствует о том, что Доннарумма согласился на контракт до 30 июня 2030 года. Он включает опцию продления контракта еще на 12 месяцев.

Однако, непонятно, сколько заплатит английский гранд. Пока что предположения колеблются от 20 до 40 миллионов евро. Transfermarkt оценивает вратаря в 40 миллионов евро.

26-летний игрок выступает за ПСЖ с 2021 года. Всего он провел 161 матч за французские гранды и 56 раз не пропустил ни одного мяча.