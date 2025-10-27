Цинизм или адекватность? УПЛ исключила из лиги два клуба, которые больше всего пострадали от российской агрессии
Президент Премьер-лиги заявил, что для команд больше нет гарантированного места в чемпионате
около 1 часа назад
Президент украинской Премьер-лиги Евгений Дикий сообщил, что футбольные клубы Мариуполь и Десна были официально исключены из организации и потеряли гарантированное место в высшем дивизионе.
На общем собрании УПЛ было принято решение об исключении ФК Десна и ФК Мариуполь из состава участников Украинской Премьер-лиги. Закрепленного места в УПЛ за ними нет. Вопрос о сохранении профессионального статуса клубов находится в юрисдикции УАФ, – сказал Дикий в комментарии «Украинскому футболу».
После начала полномасштабного вторжения Десна и ФК Мариуполь прекратили выступления на профессиональном уровне. Решением УПЛ в 2022 году клубам было предоставлено гарантированное место в высшем дивизионе в случае возобновления выступлений.
Мариуполь потерял всю инфраструктуру в временно оккупированном городе. Стадион имени Гагарина в Чернигове претерпел серьезные разрушения.
В незавершённом сезоне 2021/22 Десна шла седьмой, Мариуполь занимал последнее место. В последнем очном матче от 5 декабря команды сыграли со счетом 3:3.