Сергей Стаднюк

Президент украинской Премьер-лиги Евгений Дикий сообщил, что футбольные клубы Мариуполь и Десна были официально исключены из организации и потеряли гарантированное место в высшем дивизионе.

На общем собрании УПЛ было принято решение об исключении ФК Десна и ФК Мариуполь из состава участников Украинской Премьер-лиги. Закрепленного места в УПЛ за ними нет. Вопрос о сохранении профессионального статуса клубов находится в юрисдикции УАФ, – сказал Дикий в комментарии «Украинскому футболу». Евгений Дикий

После начала полномасштабного вторжения Десна и ФК Мариуполь прекратили выступления на профессиональном уровне. Решением УПЛ в 2022 году клубам было предоставлено гарантированное место в высшем дивизионе в случае возобновления выступлений.

Мариуполь потерял всю инфраструктуру в временно оккупированном городе. Стадион имени Гагарина в Чернигове претерпел серьезные разрушения.

В незавершённом сезоне 2021/22 Десна шла седьмой, Мариуполь занимал последнее место. В последнем очном матче от 5 декабря команды сыграли со счетом 3:3.