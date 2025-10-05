В восьмом туре чемпионата Испании Жирона на своем поле обыграла Валенсию со счетом 2:1. Украинский форвард Владислав Ванат открыл счет в матче, отметившись на 18-й минуте.

Главный тренер каталонцев Мичел прокомментировал слухи об отставке, выразил благодарность болельщикам за поддержку и отметил заслуги футболистов и персонала клуба, которые обеспечили первую победу Жироны в нынешнем сезоне Ла Лиги.

«Я не могу контролировать, что происходит снаружи и что думают люди. Меня волновал только матч, и меня мало волнует моя ситуация. Я сказал игрокам, что если они будут бороться вместе и с душой, они выйдут из этой ситуации.

Сегодня мы увидели шаг вперед от болельщиков, которые видели, как мы страдали, но боролись, и они нам помогли. Как тренер, я знаю, что делать, чтобы улучшить эту команду, а решать, продолжать ли мне, – это работа других.

Я собрал персонал и игроков, чтобы поблагодарить их за то, что они преодолели и вышли из трудного положения. Я сказал им спасибо за то, что они боролись со страданием и боролись вместе.

Я могу быть под большим вниманием и могу быть уязвимым, но я спокойно отношусь к победам и поражениям. Сегодня я наслаждаюсь этим, впереди две недели для восстановления игроков. Я не чувствовал давления, что должен выиграть. Эта одиночество, в хорошем смысле, у тренера существует», – сказал Санчес для Marca.