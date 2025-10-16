Известный спортивный журналист Игорь Цыганык уверен, что нынешний кризис в Динамо связан с отсутствием идентичности.

Цыганык также раскритиковал Александра Шовковского за нестабильный выбор стартового состава, отметив, что постоянная ротация игроков негативно влияет на результаты команды.

«Если у нас тренер не имеет идентичности, то здесь ничего не будет. Для того, чтобы иметь идентичность, он должен иметь фундамент, на котором строить. Он должен иметь знания. У Шовковского первый клуб — это киевское Динамо. Так не может быть.

Мы должны понимать, что будет делать Шовковский. И он не будет метаться из стороны в сторону и не будет ставить сегодня 4-3-3, а завтра 5-2... Я в последнее время не могу предсказать основной состав Динамо. Это беда для меня. Я при Хацкевиче не мог определить стартовый состав Динамо, а сейчас при Шовковском не могу определить.

Конечно, это вредит Динамо. Потому что когда ты знаешь, что ты строишь, то ты понемногу это строишь», — заявил Циганик на собственном ютуб-канале.