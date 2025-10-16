В субботу, 18 октября, в рамках 9-го тура УПЛ Заря примет киевское Динамо.

Как стало известно ТаТоТаке, по негласной договорённости между Игорем Суркисом и Евгением Геллером, панамский нападающий Эдуардо Герреро, который перешёл из Зари в Динамо, не выступал против своей бывшей команды в сезоне 2024/25.

Эта практика сохранится и перед будущей встречей — форвард не будет включен в заявку на матч.

