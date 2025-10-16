Украинская блогер и инфлюенсер Даша Квиткова, находящаяся в отношениях с полузащитником киевского Динамо Владимиром Бражко, сообщила об ухудшении состояния здоровья. В своих соцсетях она рассказала, что проходит курс лечения из-за критически низкого уровня железа в организме.

Квиткова опубликовала фото из больничной палаты, где видны следы от капельниц, и добавила:



– Так выглядят руки человека, который повышает уровень железа.

По словам блогерши, обследование у эндокринолога показало очень низкий уровень ферритина — формы железа, которая хранится в организме. Она отметила, что подобные проблемы могут быть следствием сильного стресса, и призвала своих подписчиков регулярно проверять состояние здоровья и сдавать анализы.

27-летняя Даша Квиткова является одной из самых известных украинских инфлюенсеров. Ее избранник Владимир Бражко, 23-летний полузащитник Динамо, имеет действующий контракт с клубом до лета 2029 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

На данный момент киевское Динамо занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея 16 очков после восьми матчей. В субботу, 18 октября, киевляне встретятся с Зарей, а 23 октября проведут выездной поединок Лиги конференций против Самсунспора.