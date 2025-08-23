Комментатор и телеведущий Игорь Цыганык на своем YouTube-канале подвел итоги первого матча Динамо в рамках 4 квалификационного раунда Лиги Европы против Маккаби Т-А (1:3).

Динамо - это катастрофа. Я вообще не могу понять, что происходит. Когда что-то куда-то катится, ты понимаешь, что нужны изменения. А их нет. Ты ждешь какого-то чуда. Что сейчас кардинально что-то изменится, и все будет хорошо. Так не бывает. Это системная работа.

Вы что не видели с Пафосом, что команда не готова? Ждали, что команда сейчас, как феникс, восстанет из пепла и начнет всех громить. Так не будет. Ничего нового не произошло.

Мне страшно стыдно, что мы проигрываем такой команде, как Маккаби без шансов. 21 удар по воротам Динамо. Что делать Вивчаренко, который просто обрезал соперника. Этих красных карточек было достаточно в прошлом сезоне. И никто не делает никаких выводов. Это же проблема дисциплины. Если команда чего-то не понимает, то это вопрос к тренеру.

Динамовцев загнали в штрафную площадку. Они пропустили. Я такого еще не видел, чтобы футболист прошел нескольких игроков, сделал простой пас и из вратарской площади пробил между ушей вратаря. Такого не было.

Мы думали о Лиге чемпионов, а сейчас радуемся Лиге конференций. Я не вижу, что Динамо сможет отыграть эти два мяча у Маккаби. И никто ничего не делает. Все ждут манны небесной. Что она и упадет и скажет: Ну, нет. Динамо это такой великий клуб и давайте мы чудом развернем все в другую сторону? - рассказал Цыганик.