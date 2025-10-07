Сергей Стаднюк

Сборная Украины U-20 в 1/8 финала юношеского чемпионата мира встретится с ровесниками из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Незадолго до начала матча стало известно, что голкипер Жироны и «сине-желтых» Владислав Крапивцов привлек внимание Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб отправил своих скаутов на чемпионат мира U-20 в Чили для поиска перспективных молодых игроков. Среди тех, кто попал в их список, оказался и голкипер юношеской сборной Украины Владислав Крапивцов, выступления которого на турнире не остались без внимания представителей «сине-гранатовых».

20-летний Крапивцов провел все матчи сборной Украины U-20 на групповом этапе мундиаля «от свистка до свистка». В каждой игре, правда, пропустил по одному голу. В этом сезоне испанской Ла Лиги шесть раз извлекал мяч из собственных ворот в двух матчах.

