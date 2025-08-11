Павел Василенко

Динамо и Кудривка достигли соглашения о переходе защитника Алексея Гусева. Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона 2025/26, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Отметим, что в первой половине прошлого сезона Гусев тоже на правах аренды выступал за луганскую Зарю, а во второй – на тех же условиях – за харьковский Металлист 1925.

20-летний игрок – сын бывшего защитника Динамо Олега Гусева, который в настоящее время входит в тренерский штаб киевской команды.

Алексей Гусев имеет контракт с Динамо до 30 июня 2026 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 50 тысяч евро.