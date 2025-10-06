Павел Василенко

Фабио Каннаваро, легендарный итальянский защитник и обладатель «Золотого мяча», стал новым главным тренером национальной сборной Узбекистана. Он сменил Тимура Кападзе, который неожиданно покинул пост, несмотря на исторический успех – первый в истории выход команды на чемпионат мира.

Как сообщила Федерация футбола Узбекистана, Каннаваро в ближайшее время приступит к выполнению своих обязанностей. Сборная получила путевку на Мундиаль-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, благодаря успешным выступлениям в июньских отборочных матчах азиатской зоны.

После ухода Кападзе узбекская федерация активно искала специалиста с международным опытом. По данным AP, среди потенциальных кандидатов рассматривались Йоахим Лев и Паулу Бенту, однако предпочтение отдали Каннаваро.

В качестве игрока он выступал за Наполи, Интер, Ювентус и Реал Мадрид, а в 2006 году стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Завершив карьеру в 2011-м, Каннаваро тренировал Удинезе, Беневенто, Динамо Загреб, Аль-Наср, Гуанчжоу Эвергранд и короткое время – сборную Китая.