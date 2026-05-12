Владимир Кириченко

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим игроком Лиги 1 в текущем сезоне, сообщила Национальная ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP).

Усман получил этот приз второй раз подряд. Другими претендентами были его партнеры по ПСЖ Нуну Мендеш и Витинья, а также Флоран Товен (Ланс) и Мейсон Гринвуд (Марсель).

28-летний француз в текущей кампании провел 20 матчей в чемпионате Франции. В его активе 10 голов и 6 ассистов.

Élu par ses pairs. Confirmé par ses pairs.



Pour la deuxième année consécutive, @dembouz remporte le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1



Félicitations Ousmane ✌️#TropheesUNFP pic.twitter.com/nhWZ9mPWqI — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Определен лучший тренер Лиги 1. Луис Энрике остался без награды