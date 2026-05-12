Дембеле во второй раз подряд признан лучшим игроком сезона в Лиге 1.
Француз опередил своих партнеров по команде
около 1 часа назад
Усман Дембеле / Фото - Yahoo
Нападающий ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим игроком Лиги 1 в текущем сезоне, сообщила Национальная ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP).
Усман получил этот приз второй раз подряд. Другими претендентами были его партнеры по ПСЖ Нуну Мендеш и Витинья, а также Флоран Товен (Ланс) и Мейсон Гринвуд (Марсель).
28-летний француз в текущей кампании провел 20 матчей в чемпионате Франции. В его активе 10 голов и 6 ассистов.
Определен лучший тренер Лиги 1. Луис Энрике остался без награды
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05