Определён лучший тренер Лиги 1. Луис Энрике остался без награды
Лауреатом премии стал наставник Ланса Пьер Саж
22 минуты назад
Наставник Ланса Пьер Саж стал лауреатом премии лучшему тренеру сезона во чемпионате Франции по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP). 47-летний специалист обошел в голосовании главного тренера ПСЖ Луиса Энрике.
Кроме наставника парижан, на награду претендовали Паулу Фонсека (Лион), Бруно Женезио (Лилль) и Оливье Панталони (Лорьян).
Уже 13 мая новоиспеченный лучший тренер сезона и его главный конкурент встретятся в очной встрече в рамках перенесенного 29-го тура Лиги 1.
ПСЖ дожал Брест лишь благодаря гениальной замене Луиса Энрике.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05