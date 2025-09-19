Михаил Цирюк

Настали очередные выходные, а это значит, что самое время выделить для себя главные матчи футбольного уикенда, чтобы не пропустить все самое интересное.

Предлагаем вашему вниманию подборку топовых поединков, которые не дадут вам заскучать в свободное время.

Суббота: мерсисайдское дерби и еще один топовый матч АПЛ

14:30 Ливерпуль - Эвертон

Если закончить этот матч на 80 минуте - то Эвертон точно его не проиграет, потому что Ливерпуль в этом сезоне вырывает победы только в самом конце встреч. Конечно, шансы команды нашего Виталия Миколенко, уровень готовности которого к игре пока неизвестен, остановить Ливерпуль, который пока не может остановить никто, не слишком высоки.

Но для Эвертона дерби - это особый матч, на который команда настраивается по-особенному, и порой отбирает очки у гранда. Из последних трех матчей с синими Ливерпуль выиграл только один, так что, возможно, команда Моэса удивит соперника и на этот раз.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Ливерпуля

15:00 Жирона - Леванте

Пока Виктор Цыганков лечит свои вечные травмы, Владислав Ванат уже успел дебютировать за Жирону, и сделал это просто замечательно, забив мяч, который почти принес каталонцам победу. Во второй игре Ваната за испанский клуб соперник тоже будет вполне доступен для обыгрывания и голов в его ворота.

Леванте, так же как и Жирона, набрал только одно очко в четырех матчах, и в домашнем матче фаворитами встречи будут именно подопечные Мичела. Смогут ли они подтвердить этот статус и одержать первую победу в новом сезоне?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Жироны

16:00 Болонья - Дженоа

Дженоа Руслана Малиновского в этом туре ждет встреча с Болоньей, которая начала новый сезон так же плохо. В активе хозяев в настоящее время одна победа и два поражения в трех матчах, тогда как грифоны еще вообще не побеждали, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Удастся ли команде украинца одержать первую победу в текущем розыгрыше Серии А?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Болоньи

19:30 Ман Юнайтед - Челси

Обе команды начали сезон далеко не идеально. МЮ одержал только одну победу в четырех стартовых играх АПЛ, а также выбыл из Кубка Лиги от представителячетвертого дивизиона. Челси же стартовал немного лучше, однако дважды потерял очки в матчах не против грандов: Кристал Пэлас (0:0) и Брентфорда (2:2), а путь в Лиге чемпионов начал с поражения от Баварии (1:3). Так что в этом матче обеим командам будет очень важно победить, однако кому из них это все же удастся?

Прогноз XSPORT.ua - Челси не проиграет

22:00 Фулхэм - Брентфорд

В последнем матче Брентфорд Егора Ярмолюка прошёл Астон Виллу в рамках Кубка лиги (1:1, пен. 4:2), однако в чемпионате дела пока складываются не лучшим образом. Четыре очка в четырёх матчах - достаточно посредственный старт, и для того чтобы в будущем не думать о борьбе за выживание, нужно улучшать своё турнирное положение уже сейчас. Смогут ли пчёлы сделать это по итогам матча с Фулхэмом?

Прогноз XSPORT.ua - ничья

Воскресенье: Римское дерби и французское класико

13:30 Лацио - Рома

На старте этого сезона римский футбол явно не на подъёме. Рома Артема Довбика после двух минимальных побед проиграла Торино (0:1), отпустив лидеров чемпионата, а Лацио вообще уступил в двух матчах из трёх, проиграв Комо (0:2) и Сассуоло (0:1). Так что успех в дерби может стать для одной из команд толчком, который поможет почувствовать уверенность в себе и наладить ситуацию.

Прогноз XSPORT.ua - Рома не проиграет

18:30 Арсенал - Ман Сити

На старте нового сезона Арсенал, в общем, в порядке. Подопечные Микеля Артеты выиграли три поединка чемпионата из четырёх, разобравшись с Манчестер Юнайтед (1:0), Лидсом (5:0) и Ноттингемом (3:0). Проиграли только неудержимому Ливерпулю (0:1), и, конечно же, на последних минутах, ведь по-другому команда Слота пока не побеждает.

А вот Манчестер Сити старт сезона в АПЛ откровенно провалил. Началось для Ман Сити всё очень хорошо - с разгромной победы над Вулверхэмптоном (4:0). Однако далее было два поражения подряд: сначала дома от Тоттенхэма (0:2), а потом на выезде от Брайтона (1:2), где подопечные Пепа Гвардиолы пропустили решающий гол на последних минутах матча.

Немного улучшить ситуацию позволила уверенная победа в Манчестерском дерби прошлого тура (3:0), однако это не отменяет того, что шесть очков в четырёх матчах - всё равно провальный старт для горожан. Удастся ли им сделать ещё один шаг к исправлению ситуации?

Прогноз XSPORT.ua - Арсенал не проиграет

21:45 Марсель - ПСЖ

А во Франции программу пятого тура завершит местное класико. И этот матч будет восприниматься как-топо-особенному даже несмотря на то, что Марсель начал сезон не лучшим образом, проиграв два матча из четырех, а ПСЖ не замечает никого на своем пути ни в Лиге 1, ни в ЛЧ.

Класико есть класико, и какими бы плохими ни были дела аутсайдера, который проиграл парижанам последние 5 матчей подряд, его фанаты все равно будут надеяться на приятный сюрприз. Ну а украинские болельщики будут надеяться на выход в старте нашего Ильи Забарного, хотя в парижском клубе он, как мы уже поняли, никогда не гарантирован.

Прогноз ХSPORT.ua - победа ПСЖ

