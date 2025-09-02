Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своем будущем после завершения работы с национальной командой в 2026 году.

Знаю, чем буду заниматься в сентябре 2026 года. Да, конечно, все запрограммировано, запланировано, вы же меня знаете (улыбается).

Мой последний сезон в сборной? Это могло случиться и раньше, потому что все могло сложиться не так удачно, или так решил бы президент футбольной федерации. Цель — отбор на чемпионат мира 2026 года, и это не только моя цель. После этого, в сентябре следующего года, меня в команде уже не будет, это точно. Я буду где-то еще, но не знаю где. У меня такое чувство, словно я прощаюсь, но это не так. Это мой последний год в сборной, вот и все, — приводит слова Дешама L'Equipe.