Дешам: «Это мой последний год в сборной Франции»
Тренер подтвердил, что после ЧМ-2026 покинет должность главного тренера Ле Бле
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своем будущем после завершения работы с национальной командой в 2026 году.
Знаю, чем буду заниматься в сентябре 2026 года. Да, конечно, все запрограммировано, запланировано, вы же меня знаете (улыбается).
Мой последний сезон в сборной? Это могло случиться и раньше, потому что все могло сложиться не так удачно, или так решил бы президент футбольной федерации. Цель — отбор на чемпионат мира 2026 года, и это не только моя цель. После этого, в сентябре следующего года, меня в команде уже не будет, это точно. Я буду где-то еще, но не знаю где. У меня такое чувство, словно я прощаюсь, но это не так. Это мой последний год в сборной, вот и все, — приводит слова Дешама L'Equipe.
Напомним, что 5 сентября матчем против Франции во Вроцлаве (Польша) начнет свой путь в отборе на ЧМ сборная Украины. В группе D, кроме этих сборных, также сыграют Исландия и Азербайджан.
