Эксперт по итальянскому футболу, скаут по Серии А Алекс Великих в эксклюзивном интервью XSPORT озвучил задачи Полесья после вылета от Фиорентины из Лиги конференций.

УПЛ сейчас станет для Полесья основным турниром, и его результаты должны расти вместе с требованиями к игрокам Полесья – выигрывать, выигрывать и выигрывать. Это, на мой взгляд, президент должен вкладывать в список требований ежедневной работы футболистов клуба.

Ротань — это тренер с идеями построения, он будет стремиться выполнить задачу попасть в тройку по результатам сезона. Но такому тренеру должна быть крепкая сильная поддержка спортивного руководителя/директора – человека, который четко сможет показать игрокам, что вектор клуба задает президент, тренер воплощает собственную идею, а игроки отвечают за реализацию, и в этом процессе все в одном катере отвечают за результат сезона с сейчас и до июня.

Это молодой амбициозный проект с хорошими финансовыми возможностями. Видно, что президент Буткевич любит футбол, даже горит футболом, и это приятно. Но как у любого молодого проекта, есть вопросы приобретения опыта - и выступления в евросоревнованиях стали таким моментом – выводы сделаны – расстояния, часы, энергия – все это уже будет учтено для следующего выступления Полесья в еврокубках, а это произойдет с таким президентом на все 100%.

Здесь даже можно провести параллели между владельцами Полесья и Фиорентины. Любовь к футболу, отеческое отношение к игрокам, постоянное постепенное усиление состава и менеджмента, ставка на амбициозного тренера с позитивным характером.