Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о последнем подготовительном сборе команды перед стартом в отборе на Евро-2026. Команда проведет товарищеский турнир при участии сверстников из Англии, Нидерландов и Испании. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Да, это наш последний этап подготовки перед официальными матчами. Что касается планов, то хочу сказать, что эта сборная не собиралась в течение 15 месяцев, после финальной части Евро-2024 (U-17). Конечно, за это время в юношеском футболе многое изменилось. Некоторые исполнители, которые тогда были в основе, сейчас не имеют игровой практики, кто-то играет немного. Но в то же время появились новые фамилии. Поэтому нужно познакомиться с ребятами, которые вызываются в эту команду впервые, а также понять уровень игроков, которые за это время достаточно неплохо прогрессировали, тем более во время матчей с такими сильными соперниками.

И тренерскому штабу очень важно в очередной раз объяснить философию игры сборной и посмотреть на то, как футболисты воспринимают эту информацию под давлением таких сборных, как Англия, Нидерланды и Испания. К сожалению, у нас есть несколько травмированных, все они из украинских клубов. Мы не сможем рассчитывать на Владислава Тютюнова, Павла Люсина и Богдана Редушко. Поэтому на этом испанском сборе будут те самые 80 процентов игроков, с которыми мы встретим официальные соревнования.

Кого еще можно вызвать из легионеров? Например, тот же Артем Степанов поехал на сбор с молодежной сборной. Будет замечательно, если он там останется, но если он вернется к нам, это точно будет усилением для нашей команды. Мы на него рассчитываем. В расширенном списке есть еще несколько исполнителей, но нам нужно посмотреть на них вживую.