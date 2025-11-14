Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Украиной (4:0) прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира-2026.

«Мне это понравилось, конечно. У нас была эта цель, и мы её достигли. Я понимаю, что логично и нормально, что мы квалифицировались, но у нас были соперники. Мы ощущаем большую гордость вместе с тренерским штабом и командой. Мы не должны это преуменьшать.

Я не очень экспрессивный человек, возможно, немного больше в реальной жизни, чем здесь, но мы должны это ценить. Я не имел возможности увидеть Америку как игрок, но этим вечером была радость, несмотря на обстоятельства этого матча», – цитирует Дешама издание L'equipe.