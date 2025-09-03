Звезда сборной Франции: «Футбол и национальная команда иногда позволяют людям, переживающим трудные времена, отвлечься на 90 минут»
Жюль Кунде — о украинских фанатах перед матчем против Украины
около 1 часа назад
Жюль Кунде/ фото - Гетти
Французский защитник Барселоны и национальной команды Жюль Кунде высказался о поддержке сборной Украины накануне отборочного матча ЧМ-2026. Поединок между Францией и Украиной состоится в Польше.
Мы знаем, что в Польше будет много украинцев, мы это учитываем. Мы понимаем, через что они проходят. Футбол и национальная команда иногда позволяют людям, которые переживают тяжелые времена, отвлечься на 90 минут, – сказал Кунде на пресс-конференции.
Напомним, что 5 сентября матчем против Франции во Вроцлаве (Польша) начнет свой путь в отборе на ЧМ сборная Украины. В группе D, кроме этих сборных, также сыграют Исландия и Азербайджан.
Поделиться