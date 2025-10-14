Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался разочарован действиями своих подопечных и качеством судейства после матча отбора к чемпионату мира-2026 против Исландии, который завершился со счётом 2:2.

— Меня злит то, как мы пропустили второй гол. Мы были слишком открытыми, поднялись высоко, хотя только что забили. Команда занимала неправильное положение. Возможно, произошла потеря концентрации, но подобного с нами не должно быть.

Во время первого пропущенного мяча было нарушение правил против Коне. Кажется, иногда судьи просто спят. Тот гол должен был быть отменен, — сказал Дешам в эфире RMC Sport.