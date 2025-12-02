Дезире Дуэ получил награду Golden Boy—2025
Определен лучший молодой игрок 2025 года
около 12 часов назад
20-летний французский вингер ПСЖ Дезире Дуэ официально стал обладателем престижной награды Golden Boy-2025, которую ежегодно присуждают самому яркому молодому игроку Европы. Торжественная церемония состоялась в Турине, где талантливому футболисту вручили трофей.
Еще в начале ноября итальянское издание Tuttosport, организатор премии, сообщало о будущей победе Дуэ.
В прошлом сезоне молодой игрок превратился в одного из ключевых исполнителей ПСЖ, помог клубу оформить исторический требл — выиграть чемпионат Франции, национальный Кубок и Лигу чемпионов. В кампании 2024/25 вингер провел 61 матч во всех соревнованиях, отметившись 16 голами и 16 результативными передачами.
Ранее капитан ПСЖ встал на защиту Забарного после критики во французских СМИ.
