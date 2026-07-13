Денис Седашов

Итальянская Рома официально объявила о продлении контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Новый договор рассчитан до 30 июня 2027 года.

32-летний форвард согласился на снижение зарплаты ради того, чтобы остаться в римском клубе. Вместо 8 миллионов евро за сезон по предыдущему контракту, его новая зарплата составит 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Дибала провел за Рому 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.

Трансферная битва за Довбыка – Аякс приблизился к условиям Ромы.