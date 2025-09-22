В понедельник, 22 сентября, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором Динамо принимает Александрию. Начало игры запланировано на 15:30, а болельщики смогут посмотреть её в прямом эфире на официальном YouTube-канале киевского клуба.

Форма Динамо

Киевляне стартовали в новом сезоне УПЛ очень уверенно: четыре победы подряд и лучшая атака чемпионата с 16 забитыми мячами. Однако в прошлом туре команда Александра Шовковского впервые потеряла очки – в драматичном матче против Оболони (2:2), где соперник сумел сравнять счет на последних минутах.

Посреди недели Динамо уже встречалось с Александрией в Кубке Украины. Несмотря на серьезное сопротивление хозяев, киевляне одержали победу со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд. Теперь соперники снова сойдутся, но на этот раз – в чемпионате.

Наиболее результативным в составе «бело-синих» остается Виталий Буяльский, имеющий три забитых мяча. Активно поддерживают атаку также Назар Волошин и Владимир Бражко.

Форма Александрии

Для команды Кирилла Нестеренко текущий сезон складывается непросто. Летом александрийцы вылетели из квалификации Лиги конференций, после чего потерпели четыре поражения подряд в чемпионате. Лишь в пятом туре им удалось прервать неудачную серию, когда дома они разгромили ЛНЗ со счетом 4:1.

Впрочем, эта победа пока не стала переломным моментом: в Кубке Украины Александрия уступила тому же Динамо. Теперь подопечные Нестеренко имеют шанс на реванш, хотя сделать это на поле в Киеве будет чрезвычайно сложно.

Статистика встреч

Динамо и Александрия провели между собой 36 официальных матчей. Преимущество на стороне киевлян является безоговорочным: 28 побед, 6 ничьих и лишь 2 поражения. Разница мячей также говорит сама за себя – 86:21.

Где смотреть матч

Матч Динамо - Александрия состоится в понедельник, 22 сентября, на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало игры – в 15:30. Прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале ФК Динамо Киев (начало эфира – в 15:00).

