Сергей Стаднюк

Бывший нападающий и советник президента Динамо Артем Кравец поделился инсайдом относительно якобы конфликта главного тренера Александра Шовковского и вингера Андрея Ярмоленко.

Да нет, такой истории точно нет. Возможно, какое-то мнение у него могут спросить, но прямо уволить тренера – точно нет. Это точно прерогатива владельцев. То есть здесь точно без вариантов. Возможно, там только спросить какое-то мнение. А насчёт конфликта... Конфликты случаются в футбольных командах всегда, постоянно. И не один, даже в течение одного сезона. Вопрос в том, как это вообще там вышло за пределы команды, а во-вторых, с какой формулировкой это дошло в первую очередь до президента, в том плане, что там тренера сливают в матче Лиги чемпионов. Это настолько все было перекручено, что я немного был в шоке от этого всего. Артем Кравец

Напомним, 11 сентября, Кравец опубликовал пост на Facebook после ухода из Динамо. В нем бывший сотрудник заявил о системной коррупции в клубе и в целом о проблемах украинского футбола.

19 сентября экс-футболист сборной Украины дал интервью блогеру Игорю Бурбасу. Там Кравец назвал причины, по которым решил вынести на общественное обозрение свои мысли о ситуации в клубе.

Также бывший селекционер Динамо раскрыл подробности скандальной ситуации с защитником Брайаном Себальосом. По его словам, дело дошло до вымогательства денег.

Интервью Кравца уже прокомментировал президент Динамо Игорь Суркис.