Сергей Стаднюк

В 12-м туре чемпионата Боснии и Герцеговины Зриньски, соперник Динамо в Лиге конференций, принимал на своем поле лидера первенства Борац Баня-Лука. Встреча в понедельник, 27 октября, была дуэлью команд, возглавляющих таблицу, и чемпионов двух предыдущих сезонов.

Хозяева быстро повели в счете: на 3-й минуте отличился 21-летний форвард Матей Шакота. На 33-й минуте Юричич восстановил паритет, однако уже на старте второй половины, на 47-й минуте, опытный нападающий Немања Бильбияи второй раз вывел Zриньски вперед – 2:1.

Несмотря на поражение, Борац продолжает возглавлять турнирную таблицу. После 11 матчей у лидера 25 очков, тогда как у Зриньски при таком же количестве поединков на один балл меньше. Другие клубы уже провели по 12 встреч.

Чемпионат Боснии и Герцеговины, 12-й тур

Зриньски – Борац Баня-Лука 2:1

Голы: Шакота, 3, Бильбия, 47 – Юричич, 33

Зриньски: Карачич, Вранькович, Джурасек, Дуймович, Мамич (Мемия, 46), Машич, Савич, Иванчич (Сурданович, 77), Шакота, Бильбия (к) (Маич, 84), Чуже (Бари, 77).

Перед встречей с Динамо в Лиге конференций Зриньски имеет два выездных матча на внутренней арене: 29 октября в Кубке Боснии и Герцеговины против Романии Пале и 1 ноября в чемпионате с Широки Бриег.

Далее киевлян ждут две встречи с Шахтером – 29 октября в 1/8 финала Кубка Украины и 2 ноября в 11-м туре УПЛ. С Зриньски Динамо сыграет 6 ноября в польском Люблине в рамках третьего тура Лиги конференций.