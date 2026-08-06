Павел Василенко

Сегодня киевское Динамо проведет встречу против азербайджанского «Карабаха».

Встреча состоится в польском Люблине на стадионе «Мотор Люблин Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Накануне поединка команды согласовали игровые комплекты. Футболисты Динамо выйдут на поле в белых футболках, синих шортах и белых гетрах, тогда как вратарь столичного клуба сыграет в желтой форме.

Карабах проведет матч в светло-зеленой форме, а голкипер азербайджанского клуба будет защищать ворота в черной форме. Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.

Поединки между Динамо и Карабахом состоятся 6 и 13 августа. Согласно регламенту, первая встреча формально станет для киевлян домашней, а матч-ответ команда проведет в Баку.

Напомним, Карабах вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив болгарскому ЦСКА в серии пенальти после двух безголевых матчей (0:0, 0:0, пен. 4:5).

Динамо же не смогло преодолеть греческий ПАОК во втором квалификационном раунде Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей 2:5 (2:3, 0:2), после чего продолжило борьбу в Лиге Конференций.