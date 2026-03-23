Динамо и Полесье сыграют товарищеский матч во время международной паузы
Матч состоится 28 марта
около 1 часа назад
Фото: Динамо Киев
Киевское Динамо и житомирское Полесье проведут товарищеский матч во время мартовской паузы на матчи национальных сборных. Сообщает пресс-служба команды.
Встреча состоится 28 марта на клубной базе Динамо, начало – в 14:00.
Этот спарринг станет второй очной встречей команд за последний месяц. Напомним, 8 марта соперники сыграли в рамках УПЛ — тогда киевляне одержали победу со счетом 2:1.
