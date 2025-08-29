Главный тренер израильского клуба Маккаби Тель-Авив Марко Лазетич поделился впечатлениями после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против киевского Динамо (0:1).

«Да, мы упустили моменты, но я думаю, что с самого начала играли так, как хотим, а не ради результата. Наша цель была забить, честно говоря, сначала мы выглядели не очень хорошо, и именно когда пропустили гол, это помогло команде — появилось больше внимания, особенно в обороне.

Подводя итог противостоянию, я думаю, что мы заслужили пройти дальше. Для нас очень важно снова быть в Лиге Европы против сильных соперников. Это удивительная возможность для нас и большой вызов. Поздравляю игроков и клуб с этим достижением. Теперь фокус на первой игре в чемпионате и на продолжении сезона.

Это реальность, и мы не имеем на нее влияния. Мы должны это принять, и, как я уже сказал, надеемся, что обе команды скоро смогут играть на своих домашних стадионах — ведь цель футбола в том, чтобы играть перед болельщиками. Это нам не помогает, но мы не изменили свой стиль. Неважно где, мы будем играть так же и с той же идентичностью», — сказал специалист для Sport5.