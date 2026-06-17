Динамо не отпустило Пономаренко в топ-клуб
Агент сообщил подробности
около 13 часов назадПодписаться в
Аркадий Запорожану, который был агентом легендарного тренера Мирчи Луческу, в интервью Prosport сообщил, что киевское Динамо не отпустило украинского форварда Матвея Пономаренко в дортмундскую Боруссию.
«Насколько мне известно, Боруссия предлагала за этого игрока 20 миллионов евро, но Динамо запросило 25 миллионов евро, поэтому они отказались от этой суммы».
Пономаренко в прошлом сезоне провел за Динамо 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.
20-летний форвард стал лучшим бомбардиром УПЛ-2025/26, отличившись 13 забитыми мячами за 15 поединков.
Контракт Пономаренко с Динамо действителен до 31 декабря 2028 года, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.