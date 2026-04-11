«Команда поступово будується»: наставник Динамо высказался о провале в матче с Металлистом 1925
Костюк прокомментировал поражение от харьковской команды
около 2 часов назад
Главный тренер Динамо Игорь Костюк подвел итоги матча против Металлиста 1925. Поединок завершился минимальным поражением киевлян со счётом 0:1.
Тренер отметил, что команда сейчас находится на этапе перестройки и разработки новых игровых связей. Слова приводит пресс-служба бело-синих.
Если мы не забили сегодня гол, то это потеря для нас, потому что Матвей Пономаренко является одним из ключевых игроков. Но я считаю, что мы провели качественный матч. Наша команда постепенно создается, игроки привыкают к новым требованиям, и это не всегда получается. Мы перестраиваемся, наигрываем новые связи и смотрим, как эти связи работают. Поэтому этот момент, что футболисты играют в новых связях, влияет на качество, особенно в зоне завершения. Сегодня команда качественно играла.
