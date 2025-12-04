Сергей Разумовский

Клуб украинской Премьер-лиги Кудривка продолжает сталкиваться с финансовыми трудностями в текущем сезоне. О проблемах с выплатами в команде сообщил футбольный журналист и комментатор Михаил Спиваковский.

По его информации, задолженность перед футболистами тянется еще с лета. Часть средств клуб уже погасил, однако на данный момент долг по заработной плате все еще равен примерно двум месяцам. Подобная ситуация не может не влиять на общий климат в коллективе и подготовку к матчам.

В турнирной таблице УПЛ Кудривка в настоящее время занимает 12-ю позицию, имея в активе 14 очков. В предыдущем туре команда Василия Баранова потерпела минимальное гостевое поражение от черкасского ЛНЗ со счетом 0:1, что не позволило клубу улучшить свое положение в чемпионате.

Ближайший официальный матч Кудривка проведет 6 декабря на Оболонь-Арене против киевского Динамо. После этого команду ждет еще одна игра в 2025 году – 12 декабря коллектив сыграет против Александрии. По завершении этих поединков в чемпионате начнется двухмесячная зимняя пауза, в течение которой руководству клуба, вероятно, придется искать пути стабилизации финансовой ситуации.