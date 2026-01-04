Бразильский вингер Витиньо готов оформить полноценный контракт с одним из клубов, проявляющих к нему интерес, после чего покинет Динамо в статусе свободного агента после окончания действующего соглашения 30 июня 2026 года.

По данным журналиста Лукаса Коллара, Витиньо уже ведет переговоры о предварительном соглашении с Интернасьоналом, где сейчас выступает на правах аренды.

Руководство «колорадос» настроено оптимистично и надеется сохранить футболиста в клубе, однако на Витиньо также претендуют Сантос и Баия, которые готовы подписать бразильца летом как свободного агента.

