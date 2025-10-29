Михаил Цирюк

На календаре только октябрь, однако текущая неделя может стать для двух грандов украинского футбола, киевского Динамо и донецкого Шахтера, определяющей. В течение этой недели нас ждут два отечественных классико: первое, в Кубке, пройдет уже в среду, а в воскресенье команды сыграют в рамках УПЛ.

Интереса будущим противостояниям добавляет то, что и киевляне, и горняки подходят к ним крайне слабыми и уязвимыми, и разгромные победы 4:0 в последнем туре чемпионата этого впечатления пока не изменяют. Если бы в подобном кризисе была только одна из команд, у нас был бы явный фаворит в этом противостоянии. А так – запасаемся попкорном, ведь в 202-м по счету украинском классическом может произойти всё что угодно, и это прекрасно.

Судьбоносная неделя для Шовковского

Одной из крупнейших интриг по итогам недели будет судьба Александра Шовковского и имя главного тренера киевского Динамо. Кресло под легендарным СаШо шатается уже довольно давно и сильно. По состоянию на вечер субботы бело-голубые имели серию из пяти подряд ничьих в чемпионате, или же шести матчей без побед во всех турнирах.

Угнетающее впечатление от ситуации усилило безвольное, безнадежное и бесхребетное поражение от Самсунспора в Лиге конференций (0:3), после которого у болельщиков киевлян было такое же настроение, которое у них уже несколько последних сезонов после выступлений любимой команды в еврокубках.

И вот, среди всего этого ужаса на киевлян, словно манна небесная, свалилась разгромная победа над Кривбассом (4:0), который начинал последний тур УПЛ в статусе лидера чемпионата. Уверенная игра, тотальное доминирование, гол скандального, в последнее время, Ярмоленко, яркое выступление Кабаиова, который в этом сезоне еще не демонстрировал лучшую версию себя. В общем, всё супер, настроение в лагере бело-голубых явно улучшилось, возвращение Попова, но же…

Но на выводы относительно команды и, думаю, на судьбу ее главного тренера одна победа, пусть даже такая яркая, не повлияет. Предположу, что определяющим в контексте продолжения или же непродолжения сотрудничества с Шовковским будет именно матч чемпионата. Конечно, кубок, который киевляне не выигрывали с 2021 года, также важен, но матч кубка – это всегда дело случая.

Вспомним, как развивались последние кубковые противостояния Динамо и Шахтера: равная, осторожная и часто скучная игра, которая может завершиться как угодно, одна из команд побеждает водин мяч или по пенальти и идет себе счастливая дальше, скорее всего - за трофеем. Так что если не случится каких-то неожиданных разгромов, или же потенциальное поражение Динамо не будет позорным и безнадежным, на Кубок Украины закроют глаза. Другое дело - чемпионат, который Динамо определяет для себя как приоритет номер один. И вот там отпускать соперника уже очень не желательно. Конечно, даже если бело-синие проиграют и отпустят соперника на 4 балла, то после десяти туров такое отставание совсем не является критическим. Впрочем, учитывая страшную нестабильность столичного клуба, есть ощущение, что отыграться даже в такой ситуации будет крайне трудно. Так что победа в классическом вполне может стать для Шахтера определяющей и даже чемпионской. Вспомним прошлый сезон, где горняки фактически выбыли из борьбы за золото уже после четвертого тура: отпустили Динамо на комфортные 6 баллов, и не смогли с этим ничего сделать до самого конца. Поэтому в случае поражения в чемпионате Шовковского действительно могут уволить, ведь это станет для киевлян достаточно тяжелым ударом. Шахтер еще строится Немного лучше обстоят дела у донецкого Шахтера, однако проблем также очень много. Оранжево-черные продолжают привыкать к тренерским идеям Арды Турана, однако соперники не ждут, поэтому результаты - страдают. Разгромное поражение от ЛНЗ (1:4) в начале октября стало таким себе первым звоночком, что горняки еще не готовы. Не готовы быть неуязвимым гегемоном, с которым ни один другой соперник не имеет шансов. Не готовы давить авторитетом и с огромным отрывом самым большим в УПЛ кошельком. Не готовы демонстрировать игру бонита ногами своих многомиллионных лидеров. Но это вполне нормально: на все нужно время. И вот пока Шахтер ищет себя - это идеальное время для конкурентов. Укусить Слона сейчас может почти любая Шавка, не говоря уже об одном, киевском Слоне. Но так не будет всегда, так что нужно ловить момент. Если бы Динамо было в порядке, то уже вполне могло бы решить, или почти решить судьбу золотой гонки с главным конкурентом. Но и Динамо очень проблемное, поэтому - вперед ЛНЗ и Полесье, один из ваших конкурентов в ближайшее воскресенье точно потеряет очки. Но это будет в воскресенье, а сначала - кубок. Довольно спокойно, по впечатлениям, горняки восприняли поражение от Легии (1:2) в Лиге конференций. И правда, состав был не самым оптимальным: с Фесюном, Граммом, Азаровым, Шведом. Впрочем, учитывая уровень будущих соперников, поражение от польского клуба действительно не должно стать проблемой, так что решение поберечь лидеров именно в этом матче, в общем, имело право на жизнь. На выходных Шахтер более приближенным к основе составом разгромил Кудривку (4:0). Такие победы, конечно, тоже поднимают настроение.Однако из-за того, что в соперниках был явный аутсайдер и новичок УПЛ, этот успех воспринимался как должное и вряд ли вызвал такое возбуждение, как победа Динамо над Кривбассом. Ну а теперь - все внимание на Кубок Украины, ведь соревнование с главным конкурентом по количеству трофеев никто не отменял.

Ориентировочные составы

Динамо: Нещерет — Вивчаренко, Тиаре, Попов, Караваев — Бражко, Буяльский, Пихаленок — Шола, Ярмоленко, Герреро.

Шахтер: Ризник — Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Конопля — Очеретько, Марлон Гомес, Бондаренко — Эгиналду, Педриньо да Силва, Элиас.

История встреч

История главного противостояния украинского футбола сейчас насчитывает 201 матч. Если посмотреть на полную статистику, то преимущество Динамо все еще значительное: 80 побед против 61 у соперника при 60 ничьих.

Однако в последнее время чаще побеждает Шахтер: из последних десяти поединков пять выиграли горняки, один – киевляне, а еще четыре завершились вничью. Последнюю победу Динамо над Шахтером было зафиксировано более трех лет назад – 17 апреля 2021 года, и таким образом беспобедная серия киевлян в противостоянии с горняками уже насчитывает восемь матчей.

Если же говорить именно о Кубке Украины, то здесь уже впереди донецкий клуб. Из 17 встреч команд в этом турнире Шахтер выиграл в основное время 9, а Динамо 5. Последнее классико в рамках национального кубка мы наблюдали совсем недавно – в финале предыдущего сезона, и тогда верх взяли горняки (1:1, пен.6:5). Понадобится ли после матча лотерея и на этот раз, или же команды решат все в игровое время?

В материале использовано фото Getty Images, УПЛ, ФК Динамо Киев, ФК Шахтер Донецк

Коэффициенты взяты с сайта GGBET.UA по состоянию на 11:17 29 октября и могут изменяться.

