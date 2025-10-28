Сергей Стаднюк

Пресс-служба украинской Премьер-лиги объявила символическую сборную 10-го тура, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера. К голосованию присоединились ведущие, эксперты и комментаторы UPL TV, а также представители ведущих спортивных медиа Украины — всего 38 человек.

Лучшим тренером 10-го тура коллегиально признан Александр Шовковский: его Динамо после серии из пяти ничьих подряд разгромило лидера чемпионата по итогам девяти туров Кривбасс со счетом 4:0. На первое место наставника киевлян поставили 26 экспертов. В тройку также вошли Виталий Пономарёв (ЛНЗ вырвал победу в встрече с Металлистом 1925 – 1:0) и Сергей Нагорняк (Эпицентр оформил вторую подряд выездную победу, на этот раз над Александрией – 1:0).

Рейтинг лучших футболистов 10-го тура возглавил Владислав Велетень – герой победного матча Полесья против Оболони (4:0). В активе полузащитника гол и два ассиста; он получил 14 первых мест и в целом попал в 32 анкеты. Столько же упоминаний собрал и Кауан Элиас – автор дубля в ворота Кудривки, однако у него лишь 7 первых позиций. В топ-5 также вошли Валентин Горох (Верес), Андрей Ярмоленко (Динамо), а Проспер Оба (ЛНЗ) и Хоакин Сифуентес (Эпицентр) разделили 5–6 места.

Символическая сборная тура

Горох (Верес) – Кузик (ЛНЗ), Чоботенко (Полесье), Попов, Караваев (оба – Динамо) – Велетень (Полесье), Педриньо, Очеретько (оба – Шахтер), Андриевский (Полесье), Сифуентес (Эпицентр) – Элиас (Шахтер).

В целом эксперты упоминали 22 футболистов и 6 тренеров на звание героев 10-го тура, а также 52 кандидата в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 игроков условного стартового состава, традиционно добавлено резервы: Алексей Паламарчук (ЛНЗ), Алю Тиаре (Динамо), Назарий Муравский (ЛНЗ), Александр Климец (Эпицентр), Богдан Михайличенко (Полесье), Виталий Буяльский (Динамо), Александр Пихальонок (Динамо), Проспер Оба (ЛНЗ) и Андрей Ярмоленко (Динамо).