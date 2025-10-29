Кубок Украины: расписание матчей на 29 октября. Классическое дерби Динамо — Шахтер
Запланированы три поединка
около 3 часов назад
Обновлённый Кубок Украины / фото - УАФ
Кубок Украины-2025/2026 набирает обороты. На 29 октября запланированы три поединка 1/8 финала. Всего в текущем розыгрыше участвуют 68 команд, среди которых 21 любительский коллектив.
Расписание матчей 29 октября:
Виктория (Сумы) — Ингулец (Петрово), начало в 12:00
ЛНЗ (Черкассы) — Рух (Львов), начало в 14:30
Динамо (Киев) — Шахтер (Донецк), начало в 18:00
Противостояние состоит из одного поединка. В случае ничьи в основное время сразу назначается серия пенальти.
Матчи 28 октября:
Завершать программу 1/8 финала Кубка в четверг Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.) — Феникс-Мариуполь (Мариуполь) - 12:00, а также Металлист 1925 (Харьков) — «Агробизнес» (Волочиск) - 17:00